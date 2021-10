Finanzen-News Größter Deal in Firmengeschichte: Springer schließt Kauf von Politico ab Der Konzern Axel Springer steht wegen des… https://t.co/fr9FsQmvvs vor 10 Stunden Cityreport24 Größter Deal in Firmengeschichte: Springer schließt Kauf von Politico ab https://t.co/j8zFdFNLuw https://t.co/P04h2w9DZ8 vor 22 Stunden Börsen-News Größter Deal in Firmengeschichte: Springer schließt Kauf von Politico ab Der Konzern Axel Springer steht wegen des… https://t.co/SuuXfi8bmZ vor 23 Stunden lnnenweltTramp RT @ntvde: Größter Deal in Firmengeschichte: Springer schließt Kauf von Politico ab https://t.co/80xEomAfoA vor 23 Stunden ntv Nachrichten Größter Deal in Firmengeschichte: Springer schließt Kauf von Politico ab https://t.co/80xEomAfoA vor 23 Stunden