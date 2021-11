15.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Die Nachfrage nach innereuropäischen Flügen steigt wieder an. Weil nach dem pandemiebedingten Einbruch zudem der Wettbewerb fehlt, zahlen Passagiere fast 20 Prozent mehr für ein Ticket als vor der Die Nachfrage nach innereuropäischen Flügen steigt wieder an. Weil nach dem pandemiebedingten Einbruch zudem der Wettbewerb fehlt, zahlen Passagiere fast 20 Prozent mehr für ein Ticket als vor der Corona -Krise. Flüge innerhalb Deutschlands sind hingegen nicht so stark gefragt. 👓 Vollständige Meldung