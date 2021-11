Atman Mieterschutz am Limit #vorkaufsrecht in Gefahr. Sanierung als Investment schafft keine einzige neue Wohnung für Ger… https://t.co/dn3qw836V7 vor 1 Stunde Dieter Steffmann Immobilienmarkt: Mieterschutz am Limit https://t.co/tY4uVfGGpB vor 2 Stunden Christa Hoelters Immobilienmarkt: Mieterschutz am Limit https://t.co/6jsLcQ6DeV vor 3 Stunden Matthias Glage Mieterschutz am Limit https://t.co/blXKHJBBQ4 via @zeitonline vor 4 Stunden Gerde Immobilienmarkt: Mieterschutz am Limit https://t.co/OxhiA3rZnC vor 4 Stunden