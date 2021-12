05.12.2021 ( vor 1 Tag )



Auch in diesem Jahr kommt es auf deutschen Baustellen wieder zu Zehntausenden Unfällen. Bis einschließlich September sterben knapp 70 Arbeiter. Zwei Todesursachen kommen dabei besonders häufig vor. Die IG Bau spricht von "alarmierenden Zahlen" und nimmt den Staat in die Pflicht. Auch in diesem Jahr kommt es auf deutschen Baustellen wieder zu Zehntausenden Unfällen. Bis einschließlich September sterben knapp 70 Arbeiter. Zwei Todesursachen kommen dabei besonders häufig vor. Die IG Bau spricht von "alarmierenden Zahlen" und nimmt den Staat in die Pflicht. 👓 Vollständige Meldung