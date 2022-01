Johnny Klar, der Kreis der Berechtigten muss klein gehalten werden, ist ja nicht so viel Geld da.... Der liebe Herr Lauter… https://t.co/YcqaBLkKbw vor 6 Minuten Abgeordnetenretweet RT @SusanneFerschl: Wieder fängt man das geizen an. Immer noch nicht verstanden, dass die #Pandemie den Gesundheitsbereich insgesamt vor gr… vor 20 Minuten queenmom1🇩🇪 RT @GerdLorsch: Pflegebonus: Lauterbach will nur ausgewählten Kreis begünstigen https://t.co/h281RlDDpo vor 29 Minuten Phil 🇵🇸 RT @schirdewan: Ick gloob meen Schwein pfeift. Einen Bonus für Pflegekräfte versprach vollmundig die Ampelkoalition. Nach zwei Jahren Ext… vor 33 Minuten DIE LINKE. Niedersachsen RT @schirdewan: Ick gloob meen Schwein pfeift. Einen Bonus für Pflegekräfte versprach vollmundig die Ampelkoalition. Nach zwei Jahren Ext… vor 33 Minuten Gerde Pflegebonus: Lauterbach will nur ausgewählten Kreis begünstigen https://t.co/h281RlDDpo vor 41 Minuten