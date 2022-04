Ziege Almuth #Bosch Chef lebt in einer Blase. Ich war für die Firma in Russland als die Krim eingenommen wurde. Von seinen Kolle… https://t.co/GTg5dlxlyp vor 3 Minuten Thomas Emmert Das ist ein Witz oder? Lieferketten gefährdet: Bosch will in Russland aktiv bleiben – und warnt vor deutschem Gase… https://t.co/oGS2EFWphC vor 3 Minuten labourlawlover Liebe Familie Bosch, Ihr vorgeblicher Altruismus, mit dem Sie Lieferungen für russ. Kriegsgerät rechtfertigen, verd… https://t.co/o8bhtQsadN vor 6 Minuten Irene Kostelnik 🕊🇺🇦🕊 RT @paul_minkus: Bosch will in Russland aktiv bleiben – und warnt vor deutschem Gasembargo https://t.co/IIJTp87Rys vor 12 Minuten Paul Minkus Bosch will in Russland aktiv bleiben – und warnt vor deutschem Gasembargo https://t.co/IIJTp87Rys vor 16 Minuten Дуже зла і трохи безпорадна 🇺🇦 RT @derspiegel: Sein Russlandgeschäft hat #Bosch stark zurückgefahren. Ganz von dem Markt zurückziehen will sich der Technologiekonzern abe… vor 36 Minuten