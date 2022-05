Ähnliche Nachrichten Environment, Social, Governance: So machen CIOs ESG-Daten nutzbar Das ESG-Berichte Daten aus dem gesamten Unternehmen und der Lieferkette vereinen, kann die CIO-Funktion helfen, solche Reports effizient zu erstellen.

CIO vor 2 Tagen - Technik



Mastodon: Was kann die Twitter-Alternative? Elon Musks Twitter-Übernahme könnte der Konkurrenz neue Nutzerinnen und Nutzer zutreiben. Das dezentrale Netz Mastodon ist dem US-Original in vielen Punkten...

Spiegel vor 5 Tagen - Netzwelt





Twitter