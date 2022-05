Ähnliche Nachrichten „Erst der Anfang“ – Lebensmittel werden in den kommenden Wochen noch teurer Der Chef einer großen Molkerei erwartet ab Anfang Mai Preissprünge von 20 bis 25 Prozent bei Milchprodukten – das berichtet der „Spiegel“. Doch dabei...

Welt Online vor 2 Tagen - Top



US-Notenbank Fed drückt aufs Zins-Gas [premium] Bereits Anfang Mai könnten in den USA die Zinsen auf bis zu ein Prozent steigen, so Fed-Chef Powell. Für Anleger bedeutet das unsichere Zeiten, für die EZB...

DiePresse.com vor 1 Woche - Oesterreich





Twitter