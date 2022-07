05.07.2022 ( vor 10 Stunden )



In Norwegen scheitern Lohn-Verhandlungen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften in der Erdöl- und Gasbranche. Es beginnen Streiks. Doch die Regierung hält den Zeitpunkt dafür für höchst ungeeignet. Mit Blick auf die Versorgungssicherheit zwingt sie beide Seiten zu neuen Gesprächen. In Norwegen scheitern Lohn-Verhandlungen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften in der Erdöl- und Gasbranche. Es beginnen Streiks. Doch die Regierung hält den Zeitpunkt dafür für höchst ungeeignet. Mit Blick auf die Versorgungssicherheit zwingt sie beide Seiten zu neuen Gesprächen. 👓 Vollständige Meldung