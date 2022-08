Andy Zynober Alles nicht so einfach... https://t.co/IQ6ZJdzFvo vor 2 Stunden Bearded 👀 RT @derspiegel: ExtraEnergie wollte die Tarife für Strom und Gas drastisch erhöhen, viele Kundinnen und Kunden sollten mehr als das Doppelt… vor 2 Stunden Werner Hinzpeter RT @ClausHecking: Mit Preisgarantien lockte der Energiediscounter #ExtraEnergie arglose Verbraucher/-innen an - und wollte diese nun breche… vor 2 Stunden Holger Schneidewindt RT @ClausHecking: Mit Preisgarantien lockte der Energiediscounter #ExtraEnergie arglose Verbraucher/-innen an - und wollte diese nun breche… vor 3 Stunden Holger Schneidewindt RT @derspiegel: ExtraEnergie wollte die Tarife für Strom und Gas drastisch erhöhen, viele Kundinnen und Kunden sollten mehr als das Doppelt… vor 3 Stunden Raimund NR RT @derspiegel: ExtraEnergie wollte die Tarife für Strom und Gas drastisch erhöhen, viele Kundinnen und Kunden sollten mehr als das Doppelt… vor 3 Stunden