An Niedersachsens Schulen sind 16.200 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gemeldet. Das sind etwa 2000 mehr als noch zum Ende des vergangenen...

Sie freuen sich über das Ende des Tankrabatts: Tiroler Tankstellen an der bayerischen Grenze bekommen jetzt wieder mehr Kunden. Spart man sogar mehr als zuvor?