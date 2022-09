19.09.2022 ( vor 5 Stunden )



Zumindest was die Auftragslage angeht, ist bei Deutschlands Industrie von einer Krise bisher nichts zu spüren. Die Auftragsbücher sind so voll wie noch nie seit Beginn der Erfassung vor sieben Jahren. Doch Ökonomen warnen, dass sich das auch schnell wieder ändern könnte.