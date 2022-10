Finanzen-News Bisher noch kein Liefereinbruch: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt Die Zahl von Störungen in Öl- und Gas… https://t.co/HRZ0SZYBzz vor 21 Minuten Börsen-News Bisher noch kein Liefereinbruch: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt Die Zahl von Störungen in Öl- und Gas… https://t.co/cmb0riyXpK vor 1 Stunde Raimund NR RT @ntvde: Bisher noch kein Liefereinbruch: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt https://t.co/UKuxdewYaR vor 2 Stunden Sasa RT @ntvde: Bisher noch kein Liefereinbruch: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt https://t.co/UKuxdewYaR vor 3 Stunden ntv.de Politik RT @ntvde: Bisher noch kein Liefereinbruch: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt https://t.co/UKuxdewYaR vor 3 Stunden Hans Valer RT @ntvde: Bisher noch kein Liefereinbruch: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt https://t.co/UKuxdewYaR vor 3 Stunden