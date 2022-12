Creditreform-Bilanz: Zahl der Insolvenzen steigt deutlich an

Horst Lippe RT @derspiegel: Erstmals seit 2009 gibt es wieder mehr Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Und im kommenden Jahr dürfte die Zahl weiter… vor 2 Stunden Wulf Lorenc RT @derspiegel: Erstmals seit 2009 gibt es wieder mehr Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Und im kommenden Jahr dürfte die Zahl weiter… vor 3 Stunden Robert Steuckers Inflation, steigende Zinsen, hohe Energiekosten: Zahl der Firmenpleiten steigt deutlich https://t.co/hJst5FNRPJ via @derspiegel vor 3 Stunden Meinungsfreiheit leben RT @FWWinterberg: Inflation, steigende Zinsen, hohe Energiekosten: Zahl der Firmenpleiten steigt deutlich https://t.co/uteysFKM4S via @ders… vor 3 Stunden