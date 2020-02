14.02.2020 ( vor 1 Woche )



Ob Heuschreckenplage in Ostafrika oder Insektenschwund in Deutschland: Diese Katastrophen sind auf den Klimawandel, den großen Bedarf an Nahrungsmitteln und Fehler in der Landwirtschaft zurückzuführen. 👓 Vollständige Meldung