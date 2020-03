17.03.2020 ( vor 1 Tag )



Youtuberin Dounia Slimani musste nach einem Autounfall operiert werden. Dabei machten die Ärzte eine traurige Entdeckung: Die 35-Jährige ist an Krebs erkrankt. Das offenbarte Slimani nun in einem Video. Youtuberin Dounia Slimani musste nach einem Autounfall operiert werden. Dabei machten die Ärzte eine traurige Entdeckung: Die 35-Jährige ist an Krebs erkrankt. Das offenbarte Slimani nun in einem Video. 👓 Vollständige Meldung