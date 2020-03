23.03.2020 ( vor 5 Stunden )



In Deutschland nehmen Menschen verstärkt wahr, welches Risiko von Covid-19 ausgeht. Doch nicht alle handeln entsprechend, beklagt das Robert Koch-Institut. Valide neue Zahlen lägen erst am Mittwoch vor. In Deutschland nehmen Menschen verstärkt wahr, welches Risiko von Covid-19 ausgeht. Doch nicht alle handeln entsprechend, beklagt das Robert Koch-Institut. Valide neue Zahlen lägen erst am Mittwoch vor. 👓 Vollständige Meldung