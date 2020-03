25.03.2020 ( vor 5 Stunden )



Zum Auftakt der Bundestagssitzung hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zu Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. "Vor uns liegen harte Wochen", sagte er am Mittwoch. Zum Auftakt der Bundestagssitzung hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zu Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. "Vor uns liegen harte Wochen", sagte er am Mittwoch. 👓 Vollständige Meldung