Kein anderes Flugzeug der Welt kann so viel transportieren: 250 Tonnen passen in den Rumpf einer Antonow An-225. Der Cargo-Flieger aus der Ukraine befindet sich auf dem Weg nach China, um sich an einer humanitären Luftbrücke zu beteiligen.