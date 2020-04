21.04.2020 ( vor 12 Stunden )



Erst hatte das RKI davon abgeraten, Corona-Verstorbene zu obduzieren, dann änderte es seine Einschätzung. Die ersten Ergebnisse zeigen nun, unter welchen Vorerkrankungen die Patienten litten - und was die Beatmung so schwierig machen könnte.