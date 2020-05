05.05.2020 ( vor 2 Tagen )



In einer Prognose malt die US-Gesundheitsbehörde im Zuge der In einer Prognose malt die US-Gesundheitsbehörde im Zuge der Lockdown Lockerungen ein düsteres Szenario. Ein Studienautor bringt es dabei auf den Punkt: Eine Zunahme an Mobilität führe beim Coronavirus zu einer Zunahme an Mortalität. 👓 Vollständige Meldung