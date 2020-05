06.05.2020 ( vor 15 Stunden )



Bei der Abenteuershow "The Mole - Wem kannst Du trauen?" (Sat.1) spielt einer der Kandidaten falsch. In "Nackt unter Wölfen" (Das Erste) verstecken KZ-Häftlinge ein Kind vor den Nazis. Mads Mikkelsen gerät in "Exit - Lauf um dein Leben" (Tele 5) in ein tödliches Komplott.