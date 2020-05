10.05.2020 ( vor 9 Stunden )



Beim "Tatort" (Das Erste) findet ein fataler Zwischenfall in einer Polizeischule statt. Anwältin Beim "Tatort" (Das Erste) findet ein fataler Zwischenfall in einer Polizeischule statt. Anwältin Schön soll im ZDF zwei Teenies gegen ihre Eltern vertreten. Und Steffen Henssler tritt bei "Grill den Henssler" (VOX) wieder gegen drei Promis an. 👓 Vollständige Meldung