20.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Thomas Thabane tritt als Premierminister von Lesotho zurück. Der Grund: Er steht im Verdacht, den Mord an seine Ex-Frau Lipolelo in Auftrag gegeben zu haben. Thomas Thabane tritt als Premierminister von Lesotho zurück. Der Grund: Er steht im Verdacht, den Mord an seine Ex-Frau Lipolelo in Auftrag gegeben zu haben. 👓 Vollständige Meldung