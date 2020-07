06.07.2020 ( vor 4 Stunden )



In Indien sind aufgrund von Blitzeinschlägen in den vergangenen In Indien sind aufgrund von Blitzeinschlägen in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen getötet worden. Seit Monaten gibt es immer wieder Tote bei schweren Gewittern, die Experten auf den Klimawandel zurückführen. 👓 Vollständige Meldung