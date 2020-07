21.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Zuletzt kamen Zweifel an einer anhaltenden Immunität gegen das Coronavirus auf. Eine Untersuchung an 327 Covid-19-Patienten zeigt nun, dass die Menge der Antikörper relativ stabil bleibt. Die Studie hat allerdings auch eine Schwäche.