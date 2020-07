Fosselegga Verleumdungsprozess in London: Anwalt von Johnny Depp bezeichnet Amber Heard als "zwanghafte Lügnerin"… https://t.co/dwlivL5Hy7 vor 6 Stunden Stephan Dreyse Plädoyers im Prozess um Johnny Depp und Amber Heard: Anwalt spricht von "zwanghafter Lügnerin" https://t.co/5UfsiRpq02 vor 7 Stunden watson Irrer Prozess von Johnny Depp und Amber Heard: Wer jetzt schon der große Verlierer ist https://t.co/Nk6ecRQaz7 vor 8 Stunden FOCUS Online TopNews Verhandlung in London - Fäkalien im Bett: Der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard kennt nur Verlierer https://t.co/bdB1vdu8X0 vor 8 Stunden FOCUS Unterhaltung Verhandlung in London - Fäkalien im Bett: Der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard kennt nur Verlierer https://t.co/tJBbpdVYPo vor 9 Stunden FOCUS Panorama Verhandlung in London - Fäkalien im Bett: Der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard kennt nur Verlierer https://t.co/IvcILlcflH vor 9 Stunden