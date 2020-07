29.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Forscher haben im Boden einer der am wenigsten erforschten Region der Erde gebohrt und dabei rund 100 Millionen Jahre alte Organismen entdeckt. Ihre Schlussfolgerung: „Das Leben in den alten Sedimenten der Weltmeere ist unbegrenzt."