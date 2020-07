30.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Werkverträge in der Werkverträge in der Fleischindustrie sollen verboten werden – außer für Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitern. Gleichzeitig gründet Tönnies 15 Tochterunternehmen, in denen die Arbeiter neu angestellt werden sollen. Die Konstruktion weckt Argwohn, der Konzern spricht von einem normalen Vorgang. 👓 Vollständige Meldung