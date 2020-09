24.08.2020 ( vor 1 Woche )



Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) trat vor 20 Jahren in Deutschland in Kraft. Es wurde Vorbild für ähnliche Gesetze in vielen Ländern weltweit. Mitverfasser Hans-Georg Fell erklärt, wie es heute weiter geht. 👓 Vollständige Meldung