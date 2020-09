29.08.2020 ( vor 4 Tagen )



Einen Impfstoff, der nur in Russland zugelassen ist, würde Peter Kremsner sich nicht spritzen. Der Infektiologe testet in Tübingen an Freiwilligen einen Corona-Impfstoff - und ist zuversichtlich.