Peter Menzel Corona-Demo: Hier wird Attila Hildmann von der Polizei im Schwitzkasten abgeführt (via @express24) https://t.co/vcUYqVzOVd vor 33 Minuten 🤜Andrea P.🤛🏾 RT @ThelenUte: Corona-Demo in Berlin: Attila Hildmann nach Festnahme wieder auf freiem Fuß https://t.co/6yG3dAoDjQ vor 49 Minuten Harpyie Corona-Demo in Berlin: Attila Hildmann nach Festnahme wieder auf freiem Fuß https://t.co/6yG3dAoDjQ vor 58 Minuten Frithjof Neldner RT @SZ: Im Westen Sit-Ins, im Osten Randale: Die Corona-Demo in Berlin zerfällt in zwei Hälften. Vor der russischen Botschaft kommt es zu A… vor 1 Stunde HellaHamburg Bedauerlich: Corona-Demo in Berlin Attila Hildmann nach Festnahme wieder auf freiem Fuß https://t.co/bUmGSjmzGM vor 1 Stunde The fabulous and divine Uschi 😉 Corona-Demo in Berlin: Attila Hildmann nach Festnahme wieder auf freiem Fuß https://t.co/oQ6N0A3ywG vor 1 Stunde