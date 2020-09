01.09.2020 ( vor 6 Stunden )



In der ersten Folge nach der Sommerpause erklärt Virologe Christian Drosten in seinem Podcast, warum er das Tragen einer Alltagsmaske für wichtig hält. Veranschaulichen tut er das mit einer unappetitlichen Begegnung am Buffet. In der ersten Folge nach der Sommerpause erklärt Virologe Christian Drosten in seinem Podcast, warum er das Tragen einer Alltagsmaske für wichtig hält. Veranschaulichen tut er das mit einer unappetitlichen Begegnung am Buffet. 👓 Vollständige Meldung