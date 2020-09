MSN Deutschland Meeresbiologie: Killerwale schlagen zurück https://t.co/Cg6cjcEoS1 vor 2 Stunden Schilderelfi Gute Tiere, die kennen ihre Feinde Meeresbiologie: Killerwale schlagen zurück https://t.co/2PerD3MAdi vor 2 Stunden Heide Deicke Meeresbiologie: Killerwale schlagen zurück https://t.co/Yml2VBmfFG Man erntet, was man sät. Ich hoffe, die Orcas g… https://t.co/e5T59Qt5z8 vor 3 Stunden Jürgen König Menschen sollten sich zurückhalten. Meeresbiologie - Killerwale schlagen zurück (via @SZ) https://t.co/zdsAlPqWE2 vor 3 Tagen f.m Meeresbiologie - Killerwale schlagen zurück (via @SZ) https://t.co/PAC5TETXtV vor 3 Tagen