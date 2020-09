17.09.2020 ( vor 1 Woche )



Als junge Frau überlebte sie den Völkermord der Nazis an den Sinti und Roma: In einem Buch erinnert die heute 96-jährige Zilli Schmidt daran, was ihr in den Konzentrationslagern widerfuhr, wie ihre Familie ermordet wurde – und wie sie es schaffte, all die Schrecken zu überstehen.Von FOCUS-Online-Autor Harald Wiederschein