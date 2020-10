13.10.2020 ( vor 1 Woche )



An den Hochschulen wird wieder für den Klimaschutz gelehrt: Auf Initiative der „Scientists for Future“ findet ab heute zum dritten Mal die Vortragsreihe „Lectures for Futures“ statt. An Universitäten und Fachhochschulen werden aktuelle wissenschaftliche Arbeiten zu den Themen Klimakrise, Umwelt und Gesellschaft vorgestellt. 👓 Vollständige Meldung