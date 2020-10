14.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Weil Kinder und Jugendliche die Grippe besonders verbreiten, sollten sie in diesem Jahr geimpft werden, empfehlen Experten. Allerdings werden die verfügbaren Impfdosen dafür nicht ausreichen. Kinder- und Jugendärzte warnen vor einem Mangel an Grippe-Impfstoffen in Deutschland. Die von der Bundesreg Weil Kinder und Jugendliche die Grippe besonders verbreiten, sollten sie in diesem Jahr geimpft werden, empfehlen Experten. Allerdings werden die verfügbaren Impfdosen dafür nicht ausreichen. Kinder- und Jugendärzte warnen vor einem Mangel an Grippe-Impfstoffen in Deutschland. Die von der Bundesreg 👓 Vollständige Meldung