Bernhard Rude 🇪🇺 Biontech-Chef will in zwei Wochen Zulassung für Impfstoff beantragen https://t.co/n3NikXFe3Z vor 5 Minuten

Jules Koch 🇮🇩🇮🇩 Bei US-Behörde FDA: Biontech-Chef will in zwei Wochen Zulassung für Impfstoff beantragen https://t.co/BNZUkGYNVz via @derspiegel vor 50 Minuten