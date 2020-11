09.11.2020 ( vor 23 Stunden )



Joe Biden zitierte in seiner Siegesrede einen katholischen Kirchenchoral – und ließ danach einen Song von Coldplay abspielen. Beides sollte an seinen Sohn Beau erinnern, der 2015 an einem Hirntumor verstarb.