20.11.2020 ( vor 5 Stunden )



In Frankreich könnte sich der "Schnäppchentag" Black Friday in diesem Jahr verspäten: Der US-Onlineriese In Frankreich könnte sich der "Schnäppchentag" Black Friday in diesem Jahr verspäten: Der US-Onlineriese Amazon zeigte sich auf Druck der Regierung bereit, seine Rabattaktion vom 27. 👓 Vollständige Meldung