Quelle: DPA - vor 9 Stunden



Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Lockdown 00:57 Stuttgart, 11.10.20: Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte am Freitag an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs...