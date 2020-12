westaflex ® Warum sterben mehr Männer an COVID-19?https://t.co/4Wv81ynHZJ vor 25 Minuten Walden Julia RT @dw_wissenschaft: Seit Beginn der #COVID19-Pandemie gibt es Vermutungen, weshalb Männer unter der Infektion mit dem neuartigen Coronavir… vor 44 Minuten Hirsch Siegfried Warum sterben mehr Männer an COVID-19? https://t.co/8CjzroBGto Warum ?? Weil sie viel doooooofer sind !!!! vor 3 Stunden Mario Gericke Warum sterben mehr Männer an COVID-19? https://t.co/2VJy9X99Fd vor 3 Stunden [email protected] #KingsofPain Ahh was soll ich sagen? Es braucht ja keinen Beweis mehr warum etliche Männer früher sterben, es ist w… https://t.co/xoyDa0JUmJ vor 4 Stunden !baderlaber!🏠 RT @dw_wissenschaft: Seit Beginn der #COVID19-Pandemie gibt es Vermutungen, weshalb Männer unter der Infektion mit dem neuartigen Coronavir… vor 4 Stunden