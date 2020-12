27.12.2020 ( vor 8 Stunden )



Sie gaben viel Geld für Skiurlaub in der Schweiz aus, dann sollten sie plötzlich statt bei frischer Luft auf die Skipisten in kleinen Zimmern in Sie gaben viel Geld für Skiurlaub in der Schweiz aus, dann sollten sie plötzlich statt bei frischer Luft auf die Skipisten in kleinen Zimmern in Quarantäne ausharren. Viele Briten machten das nicht mit. 👓 Vollständige Meldung