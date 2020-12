2020 in Deutschland zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen Auch in diesem Jahr war es in Deutschland im langjährigen Vergleich zu warm: Mit einer mittleren Temperatur von 10,4 Grad Celsius ist 2020 das zweitwärmste...

