Coronavirus: Was wir über die Corona-Mutation aus Südafrika wissen

So befragen Sie das Tee-Orakel nach Ihrer Zukunft. Nichts würden wir so gerne wissen, wie unsere Zukunft. Seit Menschengedenken werden wichtige Entscheidungen...

Jeden Tag hören wir die neuen Corona-Fallzahlen. Aber was bedeuten sie, an welcher Stelle der Pandemie stehen wir? Und wie ist die Tendenz? Olaf Gersemann...