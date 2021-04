GreenSaxo RT @CarolineNordhe1: Intensivbetten, Inzidenzen, Mutanten: So ist die aktuelle Corona-Situation in Deutschland https://t.co/k87E0cdi5s via… vor 32 Minuten Jonas Leppin Und wer alles noch mal ausführlich lesen möchte 👇 https://t.co/TPzEPxw2Fe vor 50 Minuten Cädchen »Die Covid-19-Fallzahlen steigen in allen Altersgruppen wieder an, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlic… https://t.co/4ITQSbORZM vor 2 Stunden Franz W.Winterberg Intensivbetten, Inzidenzen, Mutanten: So ist die aktuelle Corona-Situation in Deutschland https://t.co/nX1Ukd6hfk via @derspiegel vor 2 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Corona: So ist die aktuelle Situation in Deutschland » Wie viele Menschen infizieren sich mit B.1.1.7, wie sieht… https://t.co/8sVGqNoGsB vor 2 Stunden Caroline Nordheim Intensivbetten, Inzidenzen, Mutanten: So ist die aktuelle Corona-Situation in Deutschland https://t.co/k87E0cdi5s via @derspiegel vor 3 Stunden