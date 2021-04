Hamburger Deern RT @TBreitschneider: All jene, die schon vor Monaten darauf hinwiesen wurden denunziert und mundtot gemacht! https://t.co/Z6zAy7BpID vor 26 Sekunden 🔴Legalitätsprinzip🔴 RT @art18bvg: ⚡EMA SIEHT ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ASTRAZENECA-IMPFUNG UND THROMBOSEN⚡ Ein Vertreter der EU-Arzeneimittelbehörde EMA hat am Die… vor 58 Sekunden frischer_fischer RT @MuckeSilvio: EMA-Vertreter sieht Verbindung zwischen AstraZeneca-Impfung und Thrombosen https://t.co/cPFvUdAKwu -- Empfohlen von WELT… vor 58 Sekunden julia weber RT @TBreitschneider: Frage an die Politiker: Wie lange wollen Sie jetzt, nachdem #AstraZeneca durch die EMA als nicht sicher eingestuft wir… vor 1 Minute GayTip RT @dissozialperson: https://t.co/c6GJ9I0yql Empfehlen sie AstraZeneca immer noch @Karl_Lauterbach ? vor 2 Minuten 🔴Matthias Franck🔴 RT @SPIEGEL_alles: AstraZeneca: Ema sieht Verbindung zwischen Impfung und Thrombosen https://t.co/JnAfBKZn3V vor 5 Minuten