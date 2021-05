Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat gewaltsame Angriffe auf Polizisten bei der Demonstration am 1. Mai-Abend als "inakzeptabel" bezeichnet. Der...

Drei Polizisten in Berlin durch Böller verletzt Tausende demonstrieren am 1. Mai in ganz Deutschland. Vereinzelt kam es zu Demo-Verboten und Festnahmen. In Berlin wurden bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo"...

