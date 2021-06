15.06.2021 ( vor 7 Stunden )



Während der einjährigen „Mosaic“-Expedition des deutschen Forschungsschiffs „Polarstern“ hat sich das Eis in der Arktis schneller zurückgezogen als seit Beginn der Aufzeichnungen: Die Ausdehnung des Eises war im Sommer 2020 nur noch halb so groß wie vor Jahrzehnten, das Eis nur noch halb so dick wie vor fast 130 Jahren. 👓 Vollständige Meldung