Diese Aussage sorgt für mächtig Kritik an Amazon-Gründer Jeff Bezos: Nach seinem Flug ins All hat sich der Milliardär bei den Arbeitern und Kunden von Amazon...

Van Horn (dpa) - Nach dem Kurztrip von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All hat seine Raumfahrtfirma Blue Origin noch für dieses Jahr mindestens zwei weitere...

Van Horn (dpa) - Nach dem Kurztrip von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All hat seine Raumfahrtfirma Blue Origin noch für dieses Jahr mindestens zwei weitere...

Eigentlich würde er gern sofort wieder ins All fliegen, sagt Amazon-Gründer Jeff Bezos. Wie andere Milliardäre wirft auch er ein Auge auf den...

Jeff Bezos informiert die Weltpresse über seinen erfolgreichen Weltraumflug Nach Richard Branson von Virgin Galactic hat ein weiterer Milliardär sein eigenes Raumschiff erprobt: Amazon-Gründer Jeff Bezos unternahm mit seiner „New...

Welt Online vor 2 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Deutsche Welle